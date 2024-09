No dia decisivo para o seu “plano para a vitória”, Zelensky recebeu dos EUA mais ajuda militar

Na que poderá ter sido a sua última oportunidade de convencer a Administração Biden a dar à Ucrânia o que precisa para aspirar a vencer a guerra com a Rússia, Volodymyr Zelensky encontrou-se esta quinta-feira em Washington com o Presidente norte-americano e com a vice-presidente Kamala Harris para apresentar o seu “plano para a vitória”, no dia em que recebeu dos EUA mais sete mil milhões de euros em ajuda militar.

