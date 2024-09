O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aterrou esta semana em Nova Iorque com o seu “plano de vitória” na pasta, mas, ao seu lado, estará também um cronómetro a contabilizar os dias até 5 de Novembro. As eleições norte-americanas têm potencial para mudar radicalmente o futuro do conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Zelensky tem plena noção disso e espera obter as derradeiras garantias possíveis até lá.

