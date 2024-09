Há um teatro fechado na Nazaré e esperança de o reabrir antes do centenário

A pouco mais de um ano do centenário, o Teatro Chaby Pinheiro vai reabrir para uma série de espectáculos. O projecto é do maestro Adelino Mota, com o apoio da Direcção-Geral das Artes.

É um dos mais belos edifícios do Oeste, da autoria de Ernesto Korrodi, e está quase sempre de portas fechadas. Mas os ventos podem estar a mudar na Nazaré, numa altura em que o Teatro Chaby Pinheiro caminha para a comemoração dos seus 100 anos de existência, em 2026. A partir da próxima semana as portas voltam a abrir-se, para um conjunto de sete espectáculos “para as famílias”, numa programação intitulada “A Caminho do Centenário”. Trata-se de uma temporada de teatro com curadoria de Adelino Mota (através da Lusitanus Ensemble), numa produção da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré, com o apoio da Direcção-Geral das Artes e da Câmara Municipal da Nazaré.