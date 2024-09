Elon Musk diz que não está a ter um caso com Giorgia Meloni após elogios mútuos

Elon Musk garante que não está a ter um caso com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, respondendo aos rumores que têm surgido nas redes sociais nos últimos dias. O tema surgiu depois de ambos terem trocado elogios num evento de gala em Nova Iorque, esta semana, que fizeram manchetes em Itália.

As fotografias dos dois percorreram as redes sociais depois de Musk ter entregado a Meloni o Prémio do Cidadão Mundial​ do grupo de reflexão Atlantic Council, nesta segunda-feira. O New York Post chamou-lhe um “encontro amoroso público” entre o homem mais rico do mundo e a primeira-ministra italiana.

“Eu estava lá com a minha mãe. Não existe qualquer relação romântica com a PM Meloni”, escreveu Musk no X (antigo Twitter, do qual é proprietário), em resposta a uma publicação de uma fotografia dos dois a olharem carinhosamente nos olhos um do outro na mesa de jantar, que tinha como legenda jocosa ‘todos sabemos o que aconteceu a seguir’.

I was there with my Mom.



There is no romantic relationship whatsoever with PM Meloni. — Elon Musk (@elonmusk) September 24, 2024

Num discurso antes de entregar o prémio, Musk disse que Meloni era “alguém que é ainda mais bonita por dentro do que por fora”. A líder da direita italiana respondeu que o empresário norte-americano é um “génio precioso”.

Meloni pediu especificamente que Musk fosse a pessoa a entregar-lhe o prémio. Sabe-se que o empresário da Tesla e da Space X voou para Itália duas vezes no ano passado para se encontrar com a governante ─ em Junho e Dezembro.

A primeira-ministra separou-se do companheiro Andrea Giambruno em Outubro de 2023, depois de o jornalista ter sido apanhado a tecer comentários sexistas. Os dois partilham uma filha, Ginevra, de 8 anos.

Já Elon Musk foi casado três vezes: a primeira com Justine Wilson, de quem se divorciou em 2008; e a segunda e terceira com Talulah Riley, primeiro em 2010 e depois em 2013, tendo-se divorciado por fim em 2016. Depois, esteve numa relação com a cantora canadiana Grimes, que terminou em 2021.

No total, o multimilionário tem, pelo menos, 12 filhos: os primeiros seis com a escritora Justine Wilson; mais três com a artista Grimes; e três com Shivon Zilis, uma executiva da empresa Neuralink.

Em 2022, numa situação semelhante à desta semana, o empresário também veio a público negar um romance com Nicole Shanahan, mulher de Sergey Bin, co-fundador da Google. “Eu e o Sergey somos amigos e estivemos juntos numa festa ontem à noite! Só vi a Nicole duas vezes em três anos, ambas as situações com muitas outras pessoas por perto. Nada de romântico​”, justificou então.