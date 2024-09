A segunda Gala Michelin exclusivamente portuguesa vai ser no Porto em Fevereiro

O Porto será o palco da cerimónia da gala Michelin portuguesa — que pelo segundo ano consecutivo se realizará de uma forma autónoma da de Espanha. Na noite de 25 de Fevereiro de 2025, o Centro de Congressos da Alfândega receberá cerca de 500 convidados, que serão servidos pelo trio de chefs composto por Rui Paula, do restaurante Casa de Chá da Boa Nova, Vítor Matos, do restaurante Antiqvvm, e Ricardo Costa, do restaurante The Yeatman.

A "tradição", a gastronomia "rica" e os seus intérpretes, a "frescura" e qualidade do peixe, as raças autóctones e a paisagem. Coube a Nuno Ferreira, representante do Guia Michelin em Portugal, fazer o aguardado anúncio, que desta vez, depois de Albufeira, os focos vão estar no Porto, na região Porto e Norte, com cinquenta restaurantes referenciados, e nos seus chefs — uma "grande salva de palmas" para eles, dizia pouco depois Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte, perante uma "felicidade" difícil de esconder.

"A escolha do Porto, enquanto cenário em que será dada a conhecer a nova selecção de restaurantes do Guia Michelin em Portugal, confirma a riqueza turística, cultural e gastronómica da região do Porto e Norte, um destino capaz de atrair tanto gourmets, como viajantes em busca de cultura e autenticidade. Com uma tradição culinária que se destaca pela diversidade e pela qualidade dos seus produtos locais, assim como pela criatividade dos chefs de renome internacional, a região oferece uma experiência única".

"Já há dois anos que nos candidatámos para receber esta gala, mas não foi possível. Ficou no Algarve e muito bem. Mas foi possível agora. Isto é, de facto, produto da estratégia de posicionamento da região como destino de grandes eventos e dois já para 2025: a Gala do Guia Michelin, um dos eventos mais importantes a nível mundial na área a gastronomia, e também vamos receber em 2025 o Congresso Mundial da ICCA, que é a associação mundial do sector da meeting industry, que nunca tinha vindo a Portugal", aproveitou para juntar Luís Pedro Martins, para quem eventos como esta gala são "catalisadores da procura turística" e trazem "ganhos significativos a nível económico e de promoção do destino".

Na conferência de imprensa, que decorreu no Terminal de Cruzeiros de Matosinhos, Rui Paula deu ênfase à "gastronomia cheia de história" da região, não apenas do litoral Norte, com um "oceano maravilhoso", mas também do interior, "onde a dificuldade aguça o engenho". "Temos tudo para apresentar uma gala de nível mundial", sublinhou, mostrando ao mundo o Norte de Portugal, "repleto de chefs de muita categoria e jovens com um trabalho notável".

"Estamos muito contentes! Vamos fazer uma gala maravilhosa e que vai fazer história". A seu lado, Ricardo Costa, "muitas vezes convidado" para estas galas, sorriu por, desta vez, ter o privilégio de "trabalhar". "Cabe-me outro papel, este de muita responsabilidade." Vítor Matos partilha dessa "responsabilidade" de fazer brilhar o Norte e o Porto. " É um sentimento de coração... é genuína, a região que mais me marca."

Conseguir que Portugal tivesse um Guia Michelin autónomo do de Espanha era, desde há muitos anos, um objectivo e uma ambição para muitos chefs, restauradores e, em geral, todo o mundo da gastronomia. Hoje, Luís Pedro Martins deixou algumas pontas soltas, "migalhas" a seguir no caminho dos prémios Michelin em Portugal. "A primeira mulher portuguesa com estrela? Um chef com a terceira estrela? Sem pressão", sorriu. "Na minha opinião, temos os melhores chefs do mundo."