Out of the Blue debate o futuro da gastronomia, do turismo e do mar

Out of the Blue

“A resposta está no oceano”, lança a organização do evento, que acontece em Matosinhos, entre os dias 23 e 26 de Outubro.

Os oceanos, a comida e o futuro. São estas — e poderiam ser muitas outras — as palavras-chave do Out of the Blue, evento que pretende debater precisamente a relação directa entre o mar e o prato, procurando "antever o futuro da gastronomia, turismo e economia do mar".

"Como potenciar, de forma sustentável, os recursos que os oceanos nos fornecem para a alimentação, economia e turismo?" A pergunta pairará em Matosinhos, cidade anfitriã deste Out of the Blue, evento que, entre os dias 23 e 26 de Outubro, junta, em debate e à mesa, investigadores, chefs e outros especialistas em áreas que vão da gastronomia à sustentabilidade, passando pela economia do mar.

"A resposta está no Oceano”, sublinha a organização do evento, que irá procurar "destacar a importância dos recursos marítimos para as próximas décadas, enquanto fonte de alimento, mas também de lazer”, como explicou Carlos Martins, responsável da Opium, entidade organizadora do evento, juntamente com o Turismo de Portugal e em parceria com a Câmara Municipal de Matosinhos. “Que o Out of the Blue seja um espaço de partilha e experimentação”, acrescentou.

A programação tem como ponto de partida o Mercado de Matosinhos, sendo a entrada gratuita nas actividades educativas para escolas e famílias, bem como nos showcookings, workshops e degustações com produtos locais. No mesmo espaço, a partir das 18h, há diariamente uma experiência imersiva, a projecção multimédia Under the Blue, que recria o fundo do oceano.

Foto O palco do evento Câmara Municipal de Matosinhos

A 24 e 25 de Outubro, é também no Mercado que decorrem conversas que trazem especialistas à discussão de temas como a alimentação com base em peixe ou em plantas marítimas, o passado e futuro da gastronomia do mar, o papel das mulheres nos sistemas alimentares locais e ainda os desafios actuais das cidades. Cada conversa, com entrada gratuita, tem associada uma degustação.

Noutros espaços da cidade, haverá visitas guiadas temáticas que combinam a exploração da geografia e gastronomia de Matosinhos, passando por locais como a Lota de Matosinhos, a Fábrica de Conservas Pinhais, o CIIMAR (no Terminal de Cruzeiros) e Leça da Palmeira. Destas experiências fazem ainda parte jantares em restaurantes como a Casa de Chá da Boa Nova (serão os únicos momentos de acesso pago em todo o evento).

“Em Matosinhos, a gastronomia vai além do prazer do paladar. É uma cidade onde a gastronomia cruza a tradição com a criatividade e onde o sabor encontra a sustentabilidade. Tudo isto somado à ligação intrínseca da cidade à indústria e economia do mar faz de Matosinhos o cenário perfeito para acolher o Out of the Blue”, afirma Luísa Salgueiro, presidente da Câmara.

Foto Um dos cartazes do evento Out of the Blue

A celebração final acontece no dia 26, numa festa comunitária de rua, entre as 12h e as 22h. O Grande Arraial do Peixe fecha ao trânsito um trecho da Rua Heróis de França para dar-lhe uma nova vida: uma mesa comunitária onde os restaurantes locais vão servir pratos de peixe preparados na hora.