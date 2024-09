Novo festival quer pôr “todo o Alentejo a caminhar”

O Alentejo Walking Festival - Caminhadas do Alentejo estreia em Outubro: num fim-de-semana, todos os municípios da região vão caminhar pela “natureza e cultura” do Alentejo em mais de 50 passeios.

Vem aí um novo festival de caminhadas. O Alentejo Walking Festival - Caminhadas do Alentejo tem estreia marcada em Outubro, com uma programação, agora divulgada, entre os dias 10 e 20 do mês. Mas o grande destaque vai mesmo para o fim-de-semana de 19 e 20, durante o qual vai querer pôr "Todo o Alentejo a caminhar", mote da iniciativa para ler-se em sentido (quase) literal: todos os 47 municípios da região vão participar, com mais de 50 passeios disponíveis ao longo do fim-de-semana.

"Ao todo, são mais de meia centena de circuitos, de dificuldade baixa e moderada, de forma a serem acessíveis a todos", assinalaram os promotores. O objectivo: dar "a conhecer a natureza e cultura do território" de forma "descontraída e saudável", dinamizar a rede de percursos pedestres da região e "reforçar o Alentejo enquanto destino de caminhadas".

Promovido pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, em parceria com as câmaras municipais da região, e o apoio da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, o festival arranca no dia 10 de Outubro com a conferência "Turismo de passeios pedestres".

Já no dia 12, está marcado o primeiro passeio, por "Entre pontos e colinas de Arraiolos", seguido de convívio com almoço comunitário; enquanto no dia seguinte, o trilho pedestre será pelos "Montados de Cabrela", nesta freguesia rural de Montemor-o-Novo, e irá aliar "apontamentos literários à caminhada", seguindo-se um convívio com gastronomia regional.

O programa completo está disponível no site do Alentejo Walking Festival.