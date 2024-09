Hotel Holiday Inn Express abre em Évora

Há um novo Holiday Inn Express em Évora. O hotel, aberto esta quarta-feira, é o segundo do Grupo Mercan Properties na cidade alentejana, e conta com 76 quartos bem no centro histórico.

O novo Holiday Inn Express Évora abriu esta quarta-feira “bem no centro da cidade histórica”, junto às Portas de Avis, e conta com 76 quartos, piscina, restaurante, bar, e salas de reuniões.

A fachada original do edifício foi "renovada no âmbito de um projecto de requalificação urbana", enquanto "o interior foi transformado num espaço contemporâneo e elegante", combinando “harmoniosamente o design clássico e moderno”, descreve o grupo em comunicado.

"É uma propriedade perfeita para viajantes em lazer ou negócios, que pretendam aproveitar a história e cultura de um dos principais marcos identitários do Alentejo", acrescenta.

Foto Imagem da fachada do hotel DR

Propriedade do grupo Mercan Properties, o hotel vai ser operado sob a insígnia da IHG Hotels & Resorts, enquanto a gestão hoteleira ficará a cargo da AHM - Ace Hospitality Management, empresa do grupo especializada na gestão de empreendimentos hoteleiros.

É a segunda unidade do grupo na cidade, depois do Hilton Garden Inn Évora, inaugurado no ano passado, e representa um investimento de 16,8 milhões de euros, com a criação de 30 postos de trabalho directos. Em Agosto, tinha sido inaugurado um outro Holiday Inn em Beja, numa aposta do grupo na região.

"Acreditamos muito no potencial turístico do interior de Portugal e a aposta do grupo no Alentejo demonstra a nossa confiança nas características desta região", sublinha o presidente do grupo Mercan Properties em Portugal, Jordi Vilanova, citado na nota de imprensa.

O grupo é responsável pela gestão e desenvolvimento de activos hoteleiros em Portugal e conta actualmente com 31 empreendimentos em diversas localidades do país, como Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Lisboa, Amarante, Santiago do Cacém, Évora, Beja, Algarve e Madeira.