Ferreira do Zêzere criou um festival onde o ovo é rei

Tomatada de lúcio do rio com ovos escalfados, ovos verdes, moqueca de ovo, tagliatelle carbonara com gema de ovo e burrata, gelado de doce d’ovos ou barcas do Zêzere com ovo. O primeiro Festival Gastronómico do Ovo foi programado pelo município de Ferreira do Zêzere para os dias 11, 12 e 13 de Outubro.

Se Miguel Esteves Cardoso diz "Hoje não me apetece comer mal: vou cozer uns ovos", Ferreira do Zêzere acredita que o ovo — "ingrediente que, apesar da sua simplicidade, é extremamente versátil" — é perfeito para ser o protagonista de três dias gastronómicos.

"A promoção da gastronomia local e dos produtos endógenos, aliada à preservação do património cultural e culinário, ao incentivo do comércio e à afirmação de Ferreira do Zêzere como destino turístico gastronómico são os principais objectivos do evento", pode ler-se em comunicado.

Durante o fim-de-semana, os cardápios dos restaurantes, cafés e pastelarias aderentes são dedicados ao seu protagonista, reinventado para criar pratos que esperam surpreender, desde os mais tradicionais aos mais inovadores.