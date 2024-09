Montante de empréstimos para habitação em máximos desde 2015

A carteira de crédito à habitação voltou a crescer em Agosto, ascendendo a 100,4 mil milhões de euros, o valor mais elevado desde Abril de 2015, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

Face a Julho, a variação é de 2,2%, ou mais 514 milhões de euros, naquela que é a maior variação mensal desde Dezembro de 2021. Face a Agosto de 2023, a variação é de 1,2%.

A taxa de crescimento verificada neste tipo de crédito em Portugal foi superior ao do conjunto dos países da área do euro, que foi de 0,6% em termos anuais.

“A taxa de variação anual registada para estes empréstimos em Portugal ficou, assim, acima da taxa média da área do euro pela primeira vez desde Novembro de 2010”, destaca o BdP, acrescentando, no entanto, que “Portugal foi, entre os países da área do euro com taxa de variação anual positiva, um dos que apresentaram um crescimento mais baixo do stock de empréstimos para habitação”.

O crescimento do crédito à habitação coincide com um período de redução das Euribor. Apesar de a grande maioria dos empréstimos estar a ser feita a taxas mistas (que incluem um período inicial de taxa fixa e um período de taxa variável), a queda das taxas Euribor acaba por determinar o valor da prestação para a quase totalidade do empréstimo, uma vez que, na grande maioria dos casos, a componente fixa tem uma duração muito curta (de dois a cinco anos).

O valor elevado das rendas, que não tem parado de aumentar, empurra muitas famílias para a compra de casa com recurso a crédito.

O montante de empréstimos ao consumo também aumentou, 137 milhões de euros relativamente a Julho, para 22 mil milhões de euros.

Em relação a Agosto de 2023, este montante cresceu 7,2%, tratando-se do maior crescimento, em termos anuais, registado desde Fevereiro de 2020.