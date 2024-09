Limite máximo nos Certificados de Aforro duplica para 100 mil euros

Limite actual era de 50 mil euros, o que travava as novas aplicações, mas também as reaplicações de séries que chegam à maturidade. Rentabilidade não é alterada.

O Governo aprovou esta quinta-feira um aumento do montante máximo das aplicações em Certificados de Aforro (CA) da série F, aquela que está aberta a novas subscrições. Na prática, trata-se de uma duplicação do actual limite de 50 mil euros para 100 mil euros.

O novo montante, aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros, ainda fica muito longe dos 250 mil euros da série anterior, a E. Ainda assim, no conjunto das séries E e F, o limite máximo passa de 250 mil para 350 mil euros.

O Governo não mexe, pelo menos para já, na remuneração do produto, que, recorde-se, sofreu um corte muito expressivo em Junho do ano passado, ao passar de um máximo de 3,5%, na série E, para 2,5% na actual série F. Também nesta última série, o anterior Executivo estabeleceu uma estrutura de prémios de permanência menos favorável as que anteriores.

Com o alargamento do montante pretende-se criar condições para uma maior subscrição, tendo em conta que a perspectiva de descida das taxas de juro na Zona Euro "pode tornar mais atractivo" o produto do Estado, admitiu fonte governamental.

A remuneração base da série F (sem contar com os prémios de permanência) também está dependente das taxas de mercado, mais concretamente da média dos valores da Euribor a três meses observados nos dez dias úteis anteriores, observados até ao antepenúltimo dia de cada mês, até ao limite máximo de 2,5%. Actualmente a média da Euribor a três meses ainda está acima de 3,3%.

Entretanto, o Ministério das Finanças introduz outra alteração importante, que é a duplicação do prazo de prescrição, que passa de 10 para 20 anos. Mas fica explicitamente escrito na lei que o prazo começa a contar no momento da morte do titular e não no momento em que os herdeiros tomam conhecimento da existência de CA, como tem sido o entendimento os tribunais.