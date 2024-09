Depósitos a prazo aumentaram mil milhões em Agosto

Em Agosto, stock de depósitos bancários diminuiu 700 milhões de euros, ou 0,99%, face ao mês anterior, para 188,3 mil milhões de euros, mas face ao mesmo mês do ano passado a taxa variação acelerou.

De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP), a variação mensal resulta da redução de 1,7 mil milhões de euros de responsabilidades à vista, os chamados depósitos à ordem, compensada parcialmente pelo aumento de cerca de mil milhões de euros dos depósitos a prazo, onde se incluem os depósitos com prazo acordado e os depósitos com pré-aviso.

Este aumento das aplicações a prazo acontece numa altura em que as taxas de remuneração dos depósitos a prazo tem vindo a cair, uma tendência que se verifica desde Janeiro de 2024.

O supervisor bancário diz que a queda dos 700 milhões de euros “é sazonal” e que ainda assim foi menor que a de 2022. Neste caso, o “sazonal” coincide como mês de férias de um grande número de portugueses.

“Apesar da redução dos depósitos de particulares, a respectiva taxa de variação anual voltou a acelerar, fixando-se em 7,8%, mais 0,6 pontos percentuais do que em Julho, resultado da redução registada em Agosto de 2024, que é sazonal, ter sido menor do que a verificada em Agosto de 2023”, refere o BdP na informação divulgada.