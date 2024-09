Os comboios do futuro não terão maquinistas

Comboios sem maquinista podem deixar de ser coisa do domínio da ficção científica. Na fábrica da Altsomm em Braunschweig, perto de Hanôver, uma equipa de investigadores está a desenvolver uma solução tecnológica que permite conduzir os comboios de forma automática sem a presença do maquinista. Uma automotora a diesel equipada com sensores e com uma réplica da sua cabina de condução instalada num simples tablet tem feito vários ensaios nos oito quilómetros de linhas da fábrica, com resultados satisfatórios. Os técnicos envolvidos neste projecto esperam em breve realizar testes numa via-férrea encerrada e, mais tarde, numa linha aberta à exploração coexistindo o comboio automático com o restante tráfego ferroviário.

