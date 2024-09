Sporting perde com o Real Madrid e fica fora da Champions feminina

As sportinguistas já tinham sido derrotadas no jogo da primeira mão, em Alcochete.

O Sporting voltou, nesta quinta-feira, a perder com as espanholas do Real Madrid, desta vez por 3-1, em jogo da segunda mão da ronda de qualificação para a Liga dos Campeões feminina de futebol, ficando afastado da prova.

As sportinguistas até marcaram primeiro, mas a reacção das madridistas foi praticamente imediata, não voltando a deixar que as “leoas” sonhassem com a hipótese de uma reviravolta no desfecho da eliminatória.

Tal como fez na primeira mão (que terminou com uma derrota das sportinguistas por 2-1), o Sporting enfrentou o Real Madrid olhos nos olhos, mas isso não impediu que fosse evidente a superioridade “blanca” ao longo de todo o jogo.

Mariana Cabral promoveu quatro alterações em relação ao “onze” inicial que tinha começado a partida com as espanholas há uma semana e até foram as portuguesas a mostrar melhores pormenores no arranque do encontro: logo aos 2 minutos um remate de Jacynta Gala fez a bola passar bem perto de um dos postes da baliza do Real Madrid.

Dando continuidade a este começo prometedor, pouco depois Andreia Bravo cobrou um livre no flanco direito do ataque “leonino” e Ana Capeta apareceu ao segundo poste para desviar e inaugurar o marcador, empatando a eliminatória.

Só que este começo de sonho foi desfeito logo a seguir. O Real Madrid reagiu e depois de um corte incompleto de Fátima Pinto a bola sobrou para a francesa Toletti, que, já dentro da grande área, rematou sem hipóteses de defesa para a guarda-redes “leonina” Hannah Seabert.

Apesar do “balde de água fria” as sportinguistas não desistiram e pertenceu ao Sporting nova grande ocasião de golo: Ana Capeta teve demasiada pontaria e acertou no poste do Real Madrid, à passagem do primeiro quarto de hora de jogo.

O intervalo chegou com as equipas empatadas, embora com maior domínio das espanholas. Mas depois do descanso o plano inclinou-se, definitivamente, para o lado do Real Madrid. Aos 51 minutos, Tolleti voltou a marcar com um remate de pé direito para mais um grande golo e, a partir desse momento, o Sporting só por mais uma ocasião, num livre directo apontado por Maiara (75’) voltou a criar perigo junto da baliza adversária, apesar das substituições realizadas por Mariana Cabral.

Com este resultado, Portugal fica sem representantes na prova milionária depois de o Benfica também ter sido afastado na véspera pelas suecas do Hammarby.