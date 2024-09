Sexta na TV: pela Estrada Fora, rumo a Alfama, com Admiráveis Conselheiras

Madame Web, Flag Day - Dias Perdidos, A Origem e a estreia de El Caso Sancho são outros destaques do dia.

CINEMA

Madame Web

TVCine Top, 21h30

Mais uma adaptação de uma personagem feminina do universo Marvel, desta vez aquela que Denny O’Neil e John Romita Jr. criaram em 1980. A realização é de S. J. Clarkson, que co-escreve o argumento com Claire Parker, Matt Sazama e Burk Sharpless.

Cabe a Dakota Johnson encarnar Cassandra Webb, a paramédica que, um dia, percebe que tem poderes premonitórios. Depois de uma primeira fase de pavor, acaba por aprender a lidar com essa sua capacidade. É então que o seu caminho se cruza com os de Julia (Sydney Sweeney), Anya (Isabela Merced) e Mattie (Celeste O’Connor), que se vão revelar fundamentais para enfrentar um adversário que parece ter um objectivo preciso: assassiná-la.

Flag Day - Dias Perdidos

AMC, 22h14

John Vogel foi o falsificador mais famoso dos EUA. Mas foi também um pai adorado e dedicado. Estreado em Cannes, onde esteve em competição pela Palma de Ouro, este filme dramático, escrito por Jez Butterwort, narra a história de Vogel a partir das memórias da filha, Jennifer. Com realização de Sean Penn, que também o protagoniza, conta ainda com Dylan Penn (filha de Sean), Tom Anniko e Mitchell Nguyen-McCormack. A banda sonora é de Cat Power, Glen Hansard e Eddie Vedder.

Estrada Fora

RTP2, 22h55

Estreia na realização do iraniano Panah Panahi, esta comédia dramática acompanha uma família numa viagem de carro por terrenos pouco convidativos. São os pais, os dois filhos e um cão que está doente, e as tensões vão sempre vindo ao de cima. Com Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak e Amin Simiar.

A Origem

Hollywood, 1h02

Dom Cobb é um espião de topo e um perito em entrar na mente das pessoas e extrair-lhes segredos durante o sono. Agora, tem uma missão ainda mais complexa: implantar uma ideia na mente de alguém. Com argumento e realização de Christopher Nolan, um thriller de acção com Leonardo DiCaprio, Michael Caine, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard e Ken Watanabe. Das oito nomeações que recebeu para os Óscares, colheu quatro estatuetas em categorias técnicas.

DOCUMENTÁRIO

El Caso Sancho

Max, streaming

Em estreia, uma série documental que esmiúça um crime recente, de contornos violentos e chocantes. Trata-se do caso de Daniel Sancho, o chef espanhol que foi condenado a pena perpétua na Tailândia por ter matado e desmembrado o médico cirurgião Edwin Arrieta, durante umas férias na ilha de KohPhangan, em Agosto de 2023. Sancho, que quase foi condenado à pena de morte, mantém a versão de que agiu em autodefesa.

Fruto de um ano de investigação, esta produção promete “um relato completo e exaustivo”, desde a data do crime até à leitura da sentença. A narrativa, “repleta de saltos no tempo e incógnitas por resolver”, desenvolve-se em quatro episódios de uma hora cada. Hoje fica disponível o primeiro par.

TALK-SHOW

Admiráveis Conselheiras

Globoplay, streaming

Estreia. Astrid Fontenelle conversa com “dez mulheres extraordinárias”, todas com mais de 60 anos. A apresentadora, ela própria sexagenária, vai em busca de sabedoria, inspiração e conselhos para amadurecer sem abdicar da “conquista da leveza com a profundidade de uma vida longeva e emocionante”, revela a Globo.

Sem pudores, afloram temas que vão do cuidado com o corpo até à saúde mental, sem esquecer o sexo, os afectos e os novos projectos a que muitas delas estão agora a encetar. São elas Alcione, Conceição Evaristo, Leila Pereira, Luislinda Valois, Maria Adelaide Amaral, Marília Gabriela, Monja Coen, Roberta Miranda, Wanderléa e Zezé Motta.

MÚSICA

Caixa Alfama

RTP1, 23h42

Ligação directa a Alfama para acompanhar mais uma edição do festival que celebra o fado nas travessas, ruelas e até varandas do bairro lisboeta, este ano com mais de 50 artistas em caixa e uma dúzia de palcos para os receber.

A RTP assegura a transmissão de alguns concertos, seja em directo ou em diferido. Hoje sintoniza-se na homenagem a Fernando Maurício feita por Jorge Fernando e convidados, seguida da actuação de Camané; para amanhã estão reservados os espectáculos de Marina Mota, Ricardo Ribeiro e Buba Espinho.