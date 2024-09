Mais de 600 actividades a partir de 10 de Outubro no festival literário Folio

O Festival Literário Internacional de Óbidos — Folio, que decorrerá entre 10 e 20 de Outubro, conta nesta edição com "o programa mais vasto de sempre", segundo disse esta quinta-feira o presidente da Câmara de Óbidos, Filipe Daniel. ​Na apresentação do evento, que decorreu no Porto, o autarca explicou que o evento "congrega cerca de 600 iniciativas e dois seminários, distribuídos pelas várias curadorias", entre mesas de autor, conversas, lançamentos de livros, apresentações, tertúlias, debates, sessões e masterclasses, por exemplo. O programa de actividades encontra-se, este ano, subordinado ao tema "Inquietação".

O Folio Autores apresenta 14 mesas, com 39 intervenientes, entre os quais 22 autores internacionais e três nacionais. Está garantida a presença de nomes premiados como a etíope-americana Maaza Mengiste, o ucraniano Andrei Yuryevich ou a neozelandesa Eleanor Catton, a mais jovem premiada de sempre do Booker, em 2013. O britânico Max Porter, a espanhola Irene Vallejo e a sul-coreana Anna Kim, vencedora do Prémio de Literatura da União Europeia, também estarão no Folio, que conta ainda com a presença de Ricardo Araújo Pereira.

Segundo a organização, o Folio Mais é, em 2024, "mais uma vez, um dos principais atractivos do festival", com 120 mesas, conversas, apresentações, tertúlias, debates, sessões e masterclasses. Um dos "grandes destaques" é a presença de Conceição Evaristo, escritora e activista defensora da cultura negra no Brasil que se destacou nos domínios da poesia, da ficção e do ensaio. Elvis Guerra, Verenilde Pereira, Carola Saavedra, Cebaldo Ingwnapi, Ana Paula Tavares, Ellen Lima Wassu, Nieves Neira Roca, Kaká Werá, Juan Carlos Galiano, Yara Monteiro, Gisela Casimiro e João Barrento são outros nomes em destaque.

No âmbito do Folio BD está confirmada a presença de cinco ilustradores e encontram-se ainda agendadas sete iniciativas, incluindo duas mesas-redondas. Serão apresentados alguns dos filmes da cooperativa portuguesa Cola Animation, produtora da curta Ice Merchants (2023), que valeu ao seu autor João Gonzalez e ao cinema português uma nomeação aos Óscares.

Sobre o Folio Ilustra, a sua curadora, a ilustradora Mafalda Milhões, diz que este ano "regista-se um número recorde de exposições (27)". O Folio Boémia, por seu turno, reúne 13 concertos e duas itinerâncias com bandas filarmónicas locais. O Palco Inatel acolhe um total de sete concertos, com destaque para o espectáculo "Entre Nós", um concerto único, a 13 de Outubro, destinado a apresentar talentos emergentes.

Mantendo a estratégia de aproximação à comunidade educativa, o Folio Educa propõe 260 iniciativas, com 160 participantes de nacionalidade portuguesa, brasileira, espanhola, inglesa e italiana.

Esta edição assinala as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e dos 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões. No ano passado, o Folio atraiu cerca de 90 mil pessoas a Óbidos, numa edição que teve o "Risco" como tema central. O festival é uma organização da Câmara Municipal de Óbidos, da Empresa Municipal Óbidos Criativa, da Fundação Inatel e da Ler Devagar.

Sobre a decisão de apresentar o evento no edifício da antiga Cadeia da Relação, no Porto, o autarca de Óbidos explicou: "Não nos queremos fechar no nosso território, porque trabalhamos para a expansão e crescimento do festival. Não se trata de um evento local, é nacional e internacional. Queremos ir além."