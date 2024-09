Wolfs: não há dois sem três

Os filmes não se jogam só no que são capazes de demonstrar no ecrã. Até porque objectivamente não existem. Exemplares de uma construção fantasmática, são apurados, completados e resolvidos na cabeça do espectador, pelas expectativas, pela memória. E então, se tudo acontecer em colectivo, numa sala de cinema, o filme é engrandecido: são mais e diferentes as fantasias mentais.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt