Ex-ministro da saúde diz que Governo tem de pagar mais para resolver o problema dos helicópteros no INEM

O mote para as audições, no Parlamento, da antiga secretária de Estado Estado do Orçamento, Cláudia Joaquim, e do ex-ministro da Saúde, Manuel Pizarro, a requerimento do PSD, foi a transferência de verbas do INEM durante a pandemia. Mas acabou na polémica em torno do novo concurso para a aquisição do serviço de helicópteros. O primeiro, lançado no início do ano, não teve resposta positiva ao valor adjudicado e a solução foi um ajuste directo. “Não tenho dúvida do que teria decidido: teria decidido aumentar o montante do concurso”, afirmou Manuel Pizarro, referindo ter alertado o novo Governo para a urgência de resolver a situação dos helicópteros.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt