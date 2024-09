O empresário madeirense que está no centro de uma alegada rede criminosa de financiamento do PSD regional, Humberto Drumond, declarava que recebia o salário mínimo. Trata-se de um dos implicados na Operação Ab Initio, no âmbito da qual vários dirigentes e ex-dirigentes regionais próximos do presidente Miguel Albuquerque foram apanhados em escutas comprometedoras relacionadas com a violação das regras da contratação pública.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt