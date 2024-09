Feira vai preparar profissionais de microeletrônica para 100 postos de trabalho

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Brasileiros que participarem de feira de tecnologia, em Aveiro, poderão se qualificar para 100 postos de trabalho na área de microeletrônica em Portugal até 2025. Os estudos são financiados pela União Europeia. O anúncio será feito pelos organizadores da Aveiro Tech Week, que acontecerá entre 1 e 6 de outubro próximo.

Com o objetivo de mobilizar a comunidade acadêmica para o tema, o PCI — Creative Science Park (Parque de Ciência e Inovação), um dos integrantes da Agenda da Microeletrônica, realizará a conferência Promoção da Eletrotecnia no Ensino — O Futuro Começa Hoje.

Trata-se de um diálogo entre instituições de ensino superior, empresas e Ministério da Educação, Ciência e Inovação “com o intuito de definir estratégias para atrair e formar jovens talentos nas áreas da eletrônica e eletrotecnia”.

Segundo Daniel Amorim, gestor de Ciência e Tecnologia do Parque de Ciência e Inovação, um dos participantes da feira, a conferência específica sobre o tema, em 4 de outubro, será “fundamental para sensibilizar o Governo a continuar o investimento na formação de profissionais para o setor de eletrotécnica no país”. Há, no entender dele, necessidades de capital humano, em falta em Portugal e na Europa.

Escassez de mão de obra

A revolução tecnológica em curso no mundo representa um desafio para todos os países e surge num contexto de crescente escassez de profissionais especializados na área da microeletrônica e, especificamente, de semicondutores nas indústrias portuguesa e europeia.

A demanda é tamanha, que 17 entidades se envolveram para tornar a feira uma realidade. A meta é contribuir para a capacitação e requalificação de profissionais nessas áreas. Os organizadores do evento dizem que a agenda está em sintonia com o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), um programa de financiamento europeu que visa, entre outros aspetos, reforçar a capacidade produtiva e de inovação da indústria portuguesa.

Os integrantes da feira ressaltam a importância de se contribuir para o posicionamento de Portugal na linha da frente no mercado da gestão, produção, distribuição e reciclagem de semicondutores. Isso passa pela criação de condições para a capacitação de profissionais para a Europa e outros países em escala mundial. A Agenda da Microeletrônica é co-financiada pelo PRR por meio do NextGenerationEU.

Aqueles que quiserem participar da feira e da formação profissional devem se inscrever por meio do endereço eletrônico https://events.micro-eletronics.eu/#incrições.