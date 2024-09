Sondagem: Gouveia e Melo é o favorito para as presidenciais de 2026

Henrique Gouveia e Melo, chefe do Estado-Maior da Armada, reúne a preferência de 21% dos inquiridos na sondagem da Aximage para a TVI e CNN sobre as eleições presidenciais de 2026.

O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho é indicado como favorito por 14,7% dos inquiridos. Apesar de recentemente ter declarado não estar na política activa – o que foi lido, erradamente, como uma rejeição total de uma candidatura a Belém – Passos Coelho consegue ter sensivelmente mais quatro pontos percentuais do que Luís Marques Mendes, o ex-líder do PSD que, na Universidade de Verão do PSD, afirmou ter a sua decisão relativamente às presidenciais “praticamente tomada”. Marques Mendes é apontado como melhor candidato a Presidente por 10,6% do universo da sondagem divulgada ao início da noite desta quarta-feira.

Em quarto lugar, surge o líder do Chega, André Ventura, com 8,8%. Curiosamente, André Ventura já afirmou que o Chega poderia apoiar uma candidatura de Henrique Gouveia e Melo ou de Pedro Passos Coelho. Daqui pode-se depreender que Ventura poderá “dar” os seus votos a um dos dois candidatos favoritos nesta sondagem.

Mário Centeno, o nome que é hoje apontado como consensual para vir a ser apoiado pela direcção do PS, aparece com 8,3% das intenções de voto. Curiosamente, muito perto de Ana Gomes, que foi candidata a Belém em 2021 sem que tivesse conseguido o apoio do seu partido.

Uma grande parte do estado-maior de António Costa apoiou a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa. No entanto, Pedro Nuno Santos apoiou Ana Gomes e foi muito crítico da posição tomada pelo partido nas últimas presidenciais, prometendo agora o apoio do PS a um candidato da sua área política. Ana Gomes é militante do PS, Mário Centeno não.

Augusto Santos Silva, que foi o primeiro a marcar posição para as presidenciais, quando afirmou não excluir uma candidatura ao cargo, é apontado como preferido por apenas 5% dos inquiridos. Se somarmos brancos e nulos aos que “não sabem dizer” ou se manifestam “indecisos” a sondagem revela ainda 23,7% de inquiridos ainda sem qualquer preferência.

O trabalho de campo desta sondagem foi levado a cabo entre 6 e 19 de Setembro, tendo sido realizadas 818 entrevistas efectivas num estudo com uma margem de erro de mais, ou menos, 3,4%.