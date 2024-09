Montenegro quer reforço da cooperação com EUA e promete mais apoio aos emigrantes

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, defendeu esta quarta-feira um reforço da cooperação com os Estados Unidos da América, afirmando saber quem são os aliados de Portugal, e prometeu mais apoio aos emigrantes portugueses naquele país.

Luís Montenegro falava num encontro com portugueses e luso-descendentes do estado de Nova Iorque, em Mineola, Long Island, onde chegou no domingo à noite, perto das 22h (madrugada em Lisboa), logo depois de ter aterrado nos EUA, onde ficará até quinta-feira à noite para participar na 79.ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações unidas (ONU).

"Numa altura em que o mundo vive tempos difíceis, tempos de incerteza, tempos de guerra, nós em Portugal, nós no nosso Governo sabemos quem são os nossos aliados, e nós somos um aliado dos Estados Unidos e sabemos que os Estados Unidos são um aliado de Portugal", declarou, perante cerca de uma centena de pessoas, no Mineola Portuguese Center.

"E, para além de toda a preocupação que nós temos com a nossa comunidade, há uma preocupação que, como portugueses que somos, com o sentido humanista que nos caracteriza, com o sentido de respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades, pela democracia, eu também quero aqui assegurar: é que, ao nível das relações bilaterais e ao nível da nossa participação em organizações internacionais onde estamos em simultâneo, nós continuaremos a trabalhar no reforço da cooperação com os Estados Unidos da América. É, de facto, um dos parceiros privilegiados que nós temos na nossa política externa", acrescentou.

Em Mineola, que tem um mayor luso-americano, nascido no distrito de Aveiro, Paulo Pereira, o chefe do Governo PSD/CDS-PP elogiou o papel dos emigrantes como "capital activo de Portugal espalhado pelo mundo" e prometeu-lhes mais apoio.

Segundo Luís Montenegro, o seu executivo está "a criar condições" para que a rede diplomática portuguesa faça "ainda mais no apoio directo à comunidade, para o exercício da participação política, cívica, para o acesso à informação, para o acesso à abertura de portas na administração americana que é necessária também no processo de integração".

O primeiro-ministro observou que não estava "a olhar para trás com sentido crítico", mas sim "a olhar para a frente com ambição". "A nossa rede diplomática serve para isso e está empenhada, estará empenhada em garantir esse apoio a todas as portuguesas e portugueses que vivem aqui e a todos os seus descendentes", reforçou.

Na estrada, à chegada a Mineola, Luís Montenegro foi recebido por duas bandeiras de grandes dimensões, de Portugal e dos Estados Unidos, içadas pelos bombeiros, um gesto que agradeceu e disse que jamais esquecerá e considerou ser "um abraço de solidariedade" na sequência dos incêndios da semana passada em Portugal.

O Mineola Portuguese Center, fundado em 1936 e actualmente presidido por John Vieira, já tinha recebido, em 2002, a visita do então Presidente da República Jorge Sampaio.

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, também esteve presente neste encontro, que foi organizado pela New York Portuguese American Leadership Conference (NYPALC), que agrega dezenas de organizações luso-americanas do estado de Nova Iorque e é presidida por Crystal Fernandes.