Moedas a brincar aos polícias e ladrões

Alvo de críticas por causa do contrato de publicidade digital na cidade, Moedas muda o foco para a criminalidade da cidade.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, pediu ao comandante da Polícia Municipal para passar a realizar detenções dos suspeitos de prática de crimes. Depois de Montenegro ter prometido "ir atrás" dos incendiários, Moedas também muda o foco mediático para a criminalidade da cidade (quando estava a debaixo de fogo com o contrato de colocação de publicidade digital outdoor na cidade).

