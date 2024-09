Lei do aborto volta ao Parlamento: o que une e separa as propostas de PS e BE em três pontos

PS e BE alinham em acabar com a exigência do período de reflexão e de haver dois médicos envolvidos na IVG, mas discordam quanto ao prazo máximo que deve ter: 12 ou 14 semanas.

Quase duas décadas depois do referendo que permitiu a despenalização da interrupção voluntária da gravidez (IVG), a Assembleia da República (AR) vai discutir o alargamento do prazo do aborto. Fixado nas 10 semanas desde 2007, é um dos prazos mais restritivos da Europa e tanto o PS como o BE querem estendê-lo: depois de os socialistas terem apresentado um projecto de lei que propõe a fixação nas 12 semanas, esta quarta-feira, os bloquistas foram mais longe e deram entrada a uma iniciativa que defende as 14 semanas.