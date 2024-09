O tabu de Marcelo e Montenegro: dizer “eleições antecipadas”

Os avisos sobre a eventualidade de não haver Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) aprovado têm vindo a subir de tom por parte do Presidente da República e, na segunda-feira, a mensagem ficou condensada na ameaça de uma “crise política e económica”. Do lado do primeiro-ministro, a mensagem é parecida, com a afirmação de que governar em duodécimos "não é solução". Porém, nenhum destes protagonistas assumiu ainda o que pretende exactamente fazer se o OE2025 for chumbado.

