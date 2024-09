Casamento homossexual consegue aprovação real e vai mesmo avançar na Tailândia

A lei deverá entrar em vigor a 22 de Janeiro de 2025. A Tailândia torna-se, assim, o primeiro país do Sudeste Asiático a aprovar uma lei de igualdade no casamento.

O rei da Tailândia deu luz verde à lei do casamento igualitário aprovada pelo parlamento no início deste ano. O reino torna-se, assim, o primeiro país do Sudeste Asiático e o terceiro na Ásia a reconhecer os casamentos de casais do mesmo sexo.

O aval real foi publicado no Royal Gazette na terça-feira, o que significa que o projecto de lei entrará em vigor dentro de 120 dias, ou seja, a 22 de Janeiro de 2025.

A lei, que é o culminar de duas décadas de esforços dos activistas, foi aprovada pelo Senado em Junho.

A Tailândia, um dos destinos turísticos mais populares da Ásia, já é conhecida pela sua cultura e tolerância LGBT.