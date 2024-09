Vacinar revisitando o passado com os olhos do futuro

Utentes com mais de 85 anos e/ou doenças crónicas e grávidas só serão vacinados no SNS, para beneficiarem de uma avaliação clínica que evite eventuais idas às urgências no Inverno.

O período que começa no final de setembro, início de outubro, e se prolonga muitas vezes até inícios de março é sempre uma premonição de sobrecarga sobre os serviços de saúde. Esta realidade ocorre não só em Portugal, como no resto do mundo. Um fenómeno que associa uma população envelhecida, com uma carga elevada de doenças crónicas, ao frio e à circulação de vírus respiratórios (exemplo do vírus da gripe e do da covid-19) é motivo de grande preocupação e obriga ao desenvolvimento de políticas de saúde certas, que ajudem a mitigar esta situação. E a melhor forma de mitigar esta realidade é através do desenvolvimento de estratégias de promoção e de prevenção da saúde.