As lutas orçamentais e o Princípio de António

Há um par de semanas falei-vos do velho Princípio de Peter. Hoje gostaria de vos falar do novíssimo Princípio de António, que acabo de criar em homenagem a António Costa e ao seu legado como primeiro-ministro. Para aqueles que estão confusos com os comunicados entre PSD e PS e com as declarações de Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos a propósito do Orçamento, o Princípio de António pode ser de grande ajuda. Ele diz assim: num sistema paralisado, quanto menos os partidos se distinguem entre si e menos capacidade demonstram para alterar o statu quo, mais inflamada é a retórica política que adoptam.

