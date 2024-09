Seria tudo mais fácil se o primeiro-ministro, Luís Montenegro, escolhesse com quem quer efectivamente negociar o Orçamento, em vez de fazer reuniões “discretas” com uns partidos e públicas com outros.

Na contagem decrescente para a apresentação do Orçamento do Estado para 2025, o país parece debater mais o que são duodécimos e por que razão eles devem ser vistos como uma ameaça à prosperidade do que propostas concretas sobre as prioridades para o próximo ano.