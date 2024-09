Conversas de arroz e emojis

Como relaxar

Renovaram-se os quartos, incluíram-se apartamentos a pensar nas famílias e a acenar que as crianças são bem-vindas, deram-se alguns toques na cor e na decoração. O Penha Longa Resort, no coração da Reserva Natural do Parque de Sintra-Cascais, mudou para melhor, mantendo o foco no cliente de luxo.

É uma boa dica para lavar a cara ao emoji que aí vem, de ar exausto e com olheiras, que consta na lista de reforços para a próxima temporada – uma árvore sem folhas, uma impressão digital, um salpico de tinta roxa e um rabanete são outras das novidades na Emojipedia.

Por onde andar

Dos tachos e alguidares que fazem a tradição da Feira da Luz de Lisboa, à Festa do Outono que marca a época de Serralves, no Porto, não esquecendo o Festival da Montanha em Manteigas, os Encontros da Imagem com epicentro em Braga e o mundo de fotografias de William Klein. Os próximos dias são férteis em cenas culturais para todos, venham dos palcos ou a deslizar de patins.

Lá fora, por terras da Alemanha, Maria João Guimarães mostra-nos Chemnitz além do cabeçudo Karl Marx.

O que comer

E eis que chegou a hora do arroz. Diz que somos os maiores comilões de arroz da Europa, mas que não temos grande conversa além do gosto ou não gosto – ao contrário do que acontece com os vinhos, queijos, sardinhas e pastéis de nata, que dão para horas de bitaites e reflexões profundas.

Edgardo Pacheco debruçou-se sobre este mistério e acrescentou mais uns bagos à conversa, sobre o primeiro arroz carolino criado em Portugal e as provas dadas pelo chef Vitor Sobral, mestre dos arrozes.

E desengane-se quem pensa que o assunto fica pelo prato: em Estarreja, por exemplo, o valor do arroz é cultivado também em forma de instalação artística no novo museu Fábrica da História - Arroz.

O que beber

"A história repete-se, nunca exactamente igual e nunca totalmente diferente". As palavras de Alexandra Prado Coelho remetem para a paixão e o vício do Soalheiro, uma família de famílias que quer "continuar sem sair do lugar".

A compostagem do bagaço e a casta algarvia que era o patinho feio dos vinhos da região e se tornou a sua salvação são outras boas histórias na carta.

Rematamos com um vinho que mostra que "os prémios querem dizer alguma coisa" e um cafezinho em forma de festival.

O que ver

Chuva de Verão de António Mantas Moura e Super/Homem: A História de Christopher Reeve de Peter Ettedgui e Ian Bonhôte são duas das estreias no cartaz da semana, que reserva ainda lugar para as sessões dos festivais Beast e Queer Lisboa.

A grelha televisiva dá espaço a Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez, Foi Sempre a Agatha e The Penguin, "um caso bicudo em que Batman encontra Os Sopranos", descreve Joana Amaral Cardoso.

O que ler

Bambino a Roma, o novo livro de Chico Buarque que vai beber às suas memórias de infância; Revolução, romance de Arturo Pérez-Reverte; Determinado. Uma ciência da vida sem livre-arbítrio, do neurobiólogo Robert M. Sapolsky; Paiol, a estreia da poeta Ana Isabel Mouta; e Inyenzi ou as Baratas, da escritora ruandesa Scholastique Mukasonga, são algumas das novidades na estante.

Temos ainda romances históricos que "querem provar que o passado não é a preto e branco" e um livro de sobrevivência, despedidas, dor e humor, cortesia de Velibor Colic.

Para as crianças sai um Quem Me Dera Ser Assim, sobre a arte de aprender a viver com o que a vida oferece.

