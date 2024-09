Exército israelita destrói casas e estradas na Cisjordânia, mas diz que está dentro da lei

Israel intensificou as operações militares por terra em alguns locais da Cisjordânia, sobretudo nas cidades de Tulkarm e Jenin. Em imagens recolhidas no final de Agosto e Setembro, é possível ver as Forças de Defesa de Israel (​IDF) a destruírem casas, edifícios e várias lojas com retroescavadoras militares​. Tornaram várias ruas intransitáveis que impedem a circulação de viaturas de emergência médica.

Em resposta ao The New York Times, as IDF disseram que se trata de rusgas, em busca de armas escondidas, e de acções de desminagem de estradas. Lamentaram a destruição das habitações e das ruas, mas alegaram serem fundamentais para as acções desenvolvidas no terreno.

Na guerra com Israel já morreram mais de 40 mil pessoas e mais de 95 mil pessoas estão feridas. Milhares continuam debaixo de escombros em Gaza. Só em Setembro, segundo a ONU, dez escolas foram atingidas em ataques que fizeram 86 mortos. Os obstáculos à entrada de ajuda continuam e o risco de fome persiste, com 2,1 milhões de habitantes a necessitar urgentemente de ajuda alimentar e de subsistência.