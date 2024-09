Zelensky avisa Brasil e China: “Não vão aumentar o vosso poder à custa da Ucrânia”

Presidente ucraniano descartou as tentativas de paz do Brasil e da China, questionando por que é que propunham uma alternativa de paz diferente da defendida pelo seu país.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, descartou esta quarta-feira, 25 de Setembro, os esforços da China e do Brasil para pôr fim à guerra da Rússia na Ucrânia, questionando por que é que propunham uma alternativa de paz diferente da defendida pelo seu país. E deixou um aviso: "Não vão aumentar o vosso poder à custa da Ucrânia.”

A Rússia invadiu a Ucrânia em Fevereiro de 2022. Nove meses depois, Zelensky anunciou um plano de paz com dez pontos para pôr um fim justo à guerra, com base na Carta das Nações Unidas e no direito internacional. Moscovo rejeitou o plano.

“A fórmula de paz já existe há dois anos e talvez alguém queira um Prémio Nobel para a sua biografia política, para uma trégua congelada, em vez de uma paz verdadeira, mas os únicos prémios que Putin lhe dará em troca são mais sofrimento e desastres”, disse Zelensky à Assembleia Geral das Nações Unidas, referindo-se ao Presidente russo, Vladimir Putin. Zelensky disse que propor “alternativas, planos de resolução pouco ambiciosos, os chamados conjuntos de princípios”, daria a Putin o espaço político para continuar a guerra.

A China tem tentado convencer os países em desenvolvimento a aderirem ao plano de paz de seis pontos que publicou, juntamente com o Brasil, em Maio.

A proposta prevê a realização de uma conferência internacional de paz “num momento oportuno, reconhecido tanto pela Rússia como pela Ucrânia, com a participação igualitária de todas as partes, bem como uma discussão justa de todos os planos de paz”. O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu o plano quando discursou na Assembleia Geral na terça-feira.

“Quaisquer tentativas paralelas ou alternativas de procurar a paz são, de facto, esforços para conseguir uma pausa em vez de um fim para a guerra”, disse Zelensky à assembleia de 193 membros.

“Quando a dupla sino-brasileira tenta transformar-se num coro de vozes — com alguém na Europa, com alguém em África — a dizer algo alternativo a uma paz plena e justa, coloca-se a questão: qual é o verdadeiro interesse? Todos têm de compreender que não vão aumentar o vosso poder à custa da Ucrânia”, afirmou.

O Presidente ucraniano planeia apresentar um “plano de vitória” ao Presidente dos EUA, Joe Biden, na Casa Branca, na quinta-feira.