Circunvalação terá passeio no “ponto negro” entre CUF Porto e hospital Magalhães Lemos

A Infraestruturas de Portugal (IP) adjudicou, este mês, uma obra de execução de passeios e estacionamento num "ponto negro rodoviário" entre os hospitais da CUF e Magalhães Lemos, na Circunvalação, entre o Porto e Matosinhos, consultou a Lusa.

De acordo com o contrato de adjudicação à construtora Alexandre Barbosa e Borges, de 1,3 milhões de euros, o objectivo é "eliminar um ponto negro rodoviário (com elevada sinistralidade), através da melhoria de acessibilidade pedonal e introdução de medidas que tendam a reduzir a velocidade". As obras entre os quilómetros 1,8 e 2,9 da Estrada da Circunvalação (Nacional 12), troço que divide Porto e Matosinhos, contemplam ainda "a reabilitação funcional do pavimento, do sistema de drenagem e equipamentos de sinalização e segurança".

De acordo com os desenhos do projecto de execução, em causa está o troço entre os cruzamentos da Circunvalação com a Rua Egipto Gonçalves (Matosinhos), junto ao hospital CUF Porto, e com a Rua do Lidador (Porto), após o hospital Magalhães Lemos. Do lado do concelho do Porto, o passeio será contínuo, ao passo que do lado de Matosinhos será executado até à zona da paragem de autocarro de Real de Cima.

Além do passeio, serão também instaladas "baias de estacionamento", segundo o projecto consultado pela Lusa, sendo também fechado "o acesso ao terreno baldio nas proximidades do hospital [CUF Porto], utilizado para estacionamento". "Tendo em conta a necessidade de lugares de estacionamento verificado no local, foram implementadas baias de estacionamento com dois metros de largura e com uma extensão total de aproximadamente 277 metros, permitindo o estacionamento de 55 veículos", refere o projecto. Já do lado de Matosinhos, "foi definida uma baia de estacionamento com dois metros de largura com uma extensão total de 125 metros, permitindo o estacionamento de 25 veículos".

Assinado a 9 de Setembro, o contrato da obra tem um prazo de execução de 150 dias, ou seja, praticamente cinco meses. Apesar de se inserir totalmente num perfil urbano e atravessar os concelhos do Porto, Matosinhos, Maia e Gondomar, a Estrada da Circunvalação está sob jurisdição da IP.