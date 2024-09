Porto Coffee Week: um festival para celebrar a cultura do café

A Porto Coffee Week está de regresso na primeira semana de Outubro para celebrar a cultura do café e “expandir e fortalecer a comunidade” de aficionados daquele aroma inconfundível, de principiantes na arte de extrair um bom café aos profissionais do sector.

De 1 a 6 de Outubro, o evento anunciado como “o maior festival de café do país” desdobra-se entre um mercado de especialidade, várias competições, e um programa recheado de palestras e workshops, com “convidados nacionais e internacionais, equipamentos com descontos, e lançamentos exclusivos”.

Durante os três primeiros dias, a Porto Coffee Week, na terceira edição, “mantém a sua origem itinerante”, com workshops em diferentes cafetarias da cidade, anuncia a organização em comunicado.

Já de 4 a 6 de Outubro, o festival concentra-se na Alfândega do Porto, com o Coffee Market, entre marcas de café, torrefacção e equipamentos, e uma zona de comida. O bilhete de entrada inclui “uma chávena oficial do evento produzida pela Cup&Saucer, para as provas de café ilimitadas”, fornecidas pelos 20 torradores que marcam presença no evento: 7G Roaster, A Sargento Martinho, Baobá, Buraca Roasters, Cla, Coffee in Brew, Comēte, Grano, Incapto, Olisipo, Senzu, Sanzala, SO Coffee Roasters, SoLo Brewing Coffee Lab, The Folks, The Studio Coffee, Torra, Unity Coffee e Von&Vonnie.

Será ainda possível assistir às competições que vão ter lugar durante o festival: a primeira edição do Portugal Best Coffee Roaster, as competições nacionais Cup Tasters e Brewers Cup, sob alçada da Specialty Coffee Association, ou a Zero Waste Latte Art Throwdown. Estão ainda agendados workshops e palestras em todos os dias do festival, 35 no total, sobre “as áreas de barista, brewing, análise sensorial, bebidas de assinatura, latte art, e torra”, entre outras.

Todos os workshops têm um custo adicional. O programa completo, bilhetes e informações adicionais estão disponíveis no site do evento.