Forthing, KGM, Leapmotor e Xpeng entram em Portugal

O panorama nacional de oferta de marcas de automóveis está em crescimento, sobretudo com a chegada de marcas chinesas, que, mesmo com a ameaça das taxas aduaneiras, não parecem querer desistir da expansão europeia.

Só na última semana, foram dois os emblemas que se estrearam em Portugal, um deles chinês: Forthing, propriedade do grupo Dongfeng Liuzhou Motor, pelas mãos da Auto-Industrial; e a sul-coreana KGM, antiga SsangYong Motor Company, que tem como importador a Astara, responsável por marcas como a Kia ou a Mitsubishi em território nacional. Nesta quinta-feira, há o lançamento oficial da chinesa Xpeng, apresentada no portefólio da Salvador Caetano Auto, e, ainda antes do fim do ano, está prevista a chegada dos modelos da Leapmotor via Stellantis.

Forthing aposta na gama média-alta

A Forthing acaba de se estrear em Portugal com três modelos — o SUV Friday, nas variantes híbrida e 100% eléctrica (preços arrancam nos 38.500€); o U-Tour, um monovolume com sete lugares a gasolina (a partir de 37.500€); e a berlina eléctrica S7 (desde 44.500€) —, com o objectivo de “ir ao encontro das expectativas dos consumidores portugueses”, garantiu o director-geral da marca em Portugal, Pedro Galvão, durante a apresentação do emblema.

O Friday, um sport utility vehicle que se insere no segmento C, dos familiares, é o primeiro a chegar ao mercado nacional. Com 4,56m de comprimento, 1,86m de largura e 1,68m de altura, apresenta-se como híbrido, a reunir um bloco a gasolina 1.5 Turbo de 170cv a um motor eléctrico de 177cv, recorrendo a uma bateria de polímero de lítio com 2 kWh de capacidade, mas também como EV, com 204cv e autonomia para mais de 500 quilómetros (a bateria de iões de lítio tem capacidade de 85,9 kWh). Já o U-Tour, de 4,8m, será comercializado exclusivamente com motor térmico, gasolina, com motor 1.5 Turbo de 197cv de potência.

O topo de gama S7, de quase cinco metros e que será revelado à Europa durante o Salão de Paris, no próximo mês, é anunciado com um valor campeão de coeficiente de resistência (apenas 0,19 Cd). Com potência de 218cv, conta com bateria LFP com capacidade de 56,8 kWh e reclama uma autonomia para 420 quilómetros.

Para já, a marca Forthing irá contar com cinco pontos de venda, geridos pela Auto-Industrial, que vê na “importação da Forthing um marco de grande importância na trajectória da empresa”, conforme admitiu Alfredo Leite Santos, membro do Conselho de Administração do Grupo. Para o ano, a ideia passa por criar uma rede de concessionários que abarque o país de norte a sul.

KGM, o futuro da Ssangyong

Já é algo distante a passagem da Ssangyong por Portugal, mas a Astara Portugal espera que a marca sul-coreana tenha deixado boas recordações.

Agora com a designação KGM (depois de ter entrado em insolvência e sido absorvida pelo Grupo KG, em 2022), está de volta e com uma gama completa, a integrar modelos que constituem respostas para diferentes necessidades e com mecânicas para todos os gostos.

A estrela da companhia é um SUV, como não podia deixar de ser, numa altura em que este formato tem as preferências de mais de metade do mercado.

O Torres, com 4,7m e cinco lugares, surge com motor a combustão, um 1.5 Turbo, a debitar 163cv, podendo ser acoplado a caixa manual ou automática (mais 2500€). A proposta comercial resume-se ao nível de equipamento K4, que se apresenta a partir de 37.500€. Já o Torres EVX constitui a variante 100% eléctrica, com motor de 207cv e bateria de iões de lítio com 73,4 kWh de capacidade, ambos de origem BYD; o modelo reclama uma autonomia para 500 quilómetros. Haverá dois níveis de equipamento, K3 e K5, com os preços a arrancarem nos 45.900€.

Além de uma pick-up (Musso, assente num Diesel de 2,2 litros a debitar 202cv, em versões de três e cinco lugares e com caixa de carga de dois tamanhos, 1,3m e 1,6m de comprimento, com preços a arrancarem nos 39.500€), a KGM chega com uma mão-cheia de SUV: o Tivoli, do segmento B, com o 1.5 turbo a gasolina de 135cv (163cv com caixa automática); o Korando, do segmento C, com o mesmo motor, mas a desenvolver 149cv (e também a apresentar-se com 163cv com transmissão automática); e o Rexton, do segmento D, com o Diesel 2.2 DTR, de 202cv. A entrada na gama começa nos 25.950€; o topo de gama comercializa-se desde 58.900€.