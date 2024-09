Governo prepara aumento do salário mínimo para 870 euros em 2025

Nas reuniões bilaterais que teve com os parceiros sociais ao longo das últimas semanas, o Governo manifestou abertura para aumentar a remuneração mínima acima do previsto no acordo de rendimentos. A proposta em cima da mesa, que deverá ser apresentada formalmente na reunião da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) desta quarta-feira, confirma essa intenção e aponta para uma subida do salário mínimo para 870 euros brutos em 2025.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt