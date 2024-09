Tozé Marreco é o novo treinador do Farense

Tozé Marreco vai ter a sua segunda experiência de treinador principal na I Liga de futebol no Farense, sucedendo no cargo a José Mota, anunciou esta quarta-feira o último classificado do campeonato.

"É com grande confiança que anunciamos Tozé Marreco como o novo treinador do Farense", revelaram os algarvios nas suas redes sociais, com o técnico a assinar por duas épocas.

O emblema de Faro descreve o seu novo "timoneiro" como um "jovem técnico, mas já com experiência nas ligas profissionais do futebol português". "Chega a Faro com a determinação e a garra para ultrapassar os obstáculos e colocar o Farense no caminho vencedor. Não será fácil, mas unidos e com o apoio incansável de todos, vamos ultrapassar mais este desafio", sublinha o Farense.

É com grande confiança que anunciamos Tozé Marreco como o novo treinador do SC Farense!????#SóOsDurosVencem pic.twitter.com/EsnvjV98uF — SC Farense (@SCFarense_) September 25, 2024

Tozé Marreco, de 37 anos, deixou o comando técnico do Gil Vicente em Agosto, dias antes do início da I Liga, depois de ter orientado os minhotos nas últimas cinco jornadas da temporada 2023-24, garantindo a permanência no principal escalão.

Antigo avançado com passagem por mais de uma dezena de clubes nacionais e estrangeiros, Tozé Marreco iniciou a carreira de treinador principal nos sub-19 da Académica, em 2019-20, e passou ainda por Oliveira do Hospital e Tondela.

Na formação algarvia, será coadjuvado por Rui Nunes, Sandro Cunha e João Pedro. O Farense ocupa o 18.º lugar, sem pontos, e na sétima ronda joga no reduto do AVS, em jogo marcado para segunda-feira, às 20h15.