Sporting derrota Veszprém e soma três triunfos em outros tantos jogos na Champions

O Sporting venceu, nesta quarta-feira, de forma clara o Veszprém, por 39-30, equipa húngara que é uma das principais candidatas ao título europeu de clubes, na 3.ª jornada da Liga dos Campeões de andebol.

Os “leões” somaram aquela que foi a sua terceira vitória na competição e são líderes isolados do grupo A, com seis pontos, mais dois do que Veszprém e Dinamo Bucareste (menos um jogo)​.

Com uma exibição incrível (ao intervalo já vencia por seis golos de diferença), a equipa de Ricardo Costa chegou a liderar por 12 golos de vantagem na segunda parte, e mesmo com uma ponta final com vários erros ofensivos, garantiu uma vitória importantíssima.

Andrè Kristensen foi a grande figura do jogo, com 12 defesas, bem secundado pelos sete golos de cada um dos irmãos Costa, Martim e Kiko.