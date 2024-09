FC Porto inicia com o Sintrense a corrida ao “tetra” na Taça de Portugal

Sporting viaja até ao Algarve para defrontar o Portimonense, enquanto o Benfica jogará no reduto do Pevidém, na terceira eliminatória da prova.

O FC Porto, vencedor das últimas três edições da Taça de Portugal, inicia a defesa do título no reduto do Sintrense, do Campeonato de Portugal, ditou o sorteio da terceira eliminatória, realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras, nesta quarta-feira.

Na ronda que marca a estreia das equipas da I Liga, que jogam todas fora, por imposição regulamentar, o Sporting, finalista vencido em 2023-24 e líder isolado da I Liga 2024-25, viaja até ao estádio do Portimonense, da II Liga.

Por seu lado, o Benfica, recordista de vitórias na competição, com 26, a última em 2016-17, inicia a sua participação na 85.ª edição da prova na casa do Pevidém, do Campeonato de Portugal.

Além das 18 formações da I Liga, estão em prova nove da II Liga, 14 da Liga 3, 21 do Campeonato de Portugal e dois sobreviventes dos Distritais.

O Maria da Fonte, da associação de Braga, defronta em casa o Arouca, da I Liga, e o Juventude Lajense, de Angra do Heroísmo, viaja ao reduto do Amarante, da Liga 3.

Os 32 encontros da terceira ronda estão agendados para o período entre 18 e 21 de Outubro.