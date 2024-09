Quinta na TV: do Hotel Marigold ao Monte Branco, Ninguém Quer Isto

Também é dia de ir a Sydney com NCIS, saber da história de Miúcha, conhecer um elefante solitário com Cher e ver os filmes Jogo de Damas e Great Yarmouth: Provisional Figures.

CINEMA

O Exótico Hotel Marigold

Hollywood, 13h55

Sete ingleses reformados são aliciados a viver o resto dos seus dias num sumptuoso hotel na Índia. Quando lá chegam, percebem que o edifício já não tem o esplendor do passado. À desilusão soma-se a dificuldade de adaptação a uma cultura tão diferente da sua. Mas isso não impedirá que ali redescubram a alegria de viver.

John Madden realizou, em 2011, esta comédia romântica que adapta o best-seller de Deborah Moggach. Quatro anos depois, deu continuação à história na sequela O Segundo Exótico Hotel Marigold, que o Hollywood passa a seguir, às 16h.

Great Yarmouth: Provisional Figures

RTP1, 22h39

Estreado no Festival de Cinema de San Sebastián (Espanha), em 2022, um drama dirigido por Marco Martins, segundo um argumento seu e de Ricardo Adolfo. A história é uma espécie de adaptação/continuação da peça com o mesmo nome, também da autoria do realizador. Beatriz Batarda encarna uma “facilitadora” da chegada de trabalhadores portugueses a uma Inglaterra à beira do “brexit”. Nuno Lopes, Kris Hitchen, Romeu Runa, Rita Cabaço e Hugo Bentes também fazem parte do elenco.

Jogo de Damas

Filmin, streaming

A estreia em cinema de Patrícia Sequeira, datada de 2015, tem argumento de Filipa Leal, a partir de uma ideia da realizadora, e diálogos criados pelas actrizes Ana Nave, Ana Padrão, Fátima Belo, Maria João Luís e Rita Blanco. Encarnam cinco mulheres que se reencontram por causa do funeral de uma amiga comum.

SÉRIES

Investigação Criminal: Sydney

Star Channel, 22h15

Estreia-se mais um ramo do franchise que já deu cartas em Nova Iorque, Los Angeles, Havai e Nova Orleães e que, agora, galga pela primeira vez as fronteiras dos EUA para se estabelecer em Sydney. O spin-off é desenvolvido pelo australiano Morgan O’Neill, a partir do procedural originalmente concebido por Donald P. Bellisario e Don McGill.

O mote é o mesmo: a investigação de casos criminais em contexto militar, aqui levada a cabo por uma equipa mista de agentes do NCIS (sigla para Naval Criminal Investigative Service) e da Polícia Federal Australiana. Os actores Olivia Swann e Todd Lasance encabeçam o elenco. As hostilidades abrem com um marinheiro morto por envenenamento com material radioactivo. Há mais crimes todas as quintas-feiras, a esta hora.

Ninguém Quer Isto

Netflix, streaming

Estreia. Kristen Bell e Adam Brody fazem par romântico nesta série de Erin Foster que narra, em dez episódios, o que acontece quando a paixão desponta entre Joanne, uma mulher desempoeirada, agnóstica e anfitriã de um podcast sobre sexo, e Noah, um jovem rabi pouco convencional.

DOCUMENTÁRIOS

Miúcha, a Voz da Bossa Nova

TVCine Edition, 9h20

Este documentário de 2022, assinado por Liliane Mutti e Daniel Zarvos, olha para a cantora brasileira Heloísa Maria Buarque de Hollanda, mais conhecida como Miúcha (1937-2018). Conta a história desse ícone da bossa nova pelas suas próprias palavras, com a ajuda de imagens de arquivo, gravações caseiras e depoimentos, para lá da sua associação ao irmão Chico Buarque ou ao ex-marido João Gilberto, bem como o trabalho com Tom Jobim e Vinicius de Moraes.

Cher e o Elefante Solitário

Odisseia, 20h04

A história de Kaavan correu e comoveu as redes sociais. Conhecido como “o elefante mais solitário do mundo”, vivia num zoo do Paquistão sozinho, depois da morte da sua companheira, e com as cicatrizes de anos acorrentado, para não falar nas mazelas psicológicas. Cher foi uma das pessoas que se sentiu tocada pela situação do paquiderme. Mais do que isso, mobilizou os seus contactos no sentido de o libertar do calvário.

Vertigens: Um Passo Rumo à Liberdade

RTP2, 22h55

Um punhado de reclusos condenados a penas extensas são desafiados a sair da prisão para abraçar a liberdade. Só obstáculos como as vertigens, a desmotivação ou a perda de força poderão impedi-los. O objectivo é ambicioso e simbólico: alcançar o cume do Monte Branco. Este trabalho de Clément Chaveau e Fabien Douillard documenta a jornada desde o processo de selecção, ainda no Centro Penitenciário de Bourg-en-Bresse (França), até às paisagens nevadas da montanha alpina.