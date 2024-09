Os Papéis do Inglês em competição no Festival de Tóquio

Um dos "casos" desafiantes do ano, pela dificuldade em arrumá-lo, Os Papéis do Inglês, de Sérgio Graciano, baseado na trilogia Os Filhos de Próspero, do angolano Ruy Duarte de Carvalho, antropólogo, escritor, cineasta, poeta, foi seleccionado para a competição do 37.º Festival Internacional de Tóquio, que se realiza de 28 de Outubro a 6 de Novembro. Produção de Paulo Branco, com argumento de José Eduardo Agualusa, o filme será exibido nos dias 29 de Outubro e 1 de Novembro.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt