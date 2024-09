Mostra dos jovens artistas candidatos ao Prémio Norberto Fernando no Fórum Picoas

Bárbara Faden, Catarina Lopes Vicente, Diogo Bolota, Francisca Aires Mateus, Francisco Correia, Henrique Pavão, Inês Barreto, Maria Trabulo, Pedro Barassi e Samuel Ferreira, os dez candidatos finalistas na categoria de "Jovens Artistas" à primeira edição do Prémio Norberto Fernandes, lançado pela Fundação Altice e que visa impulsionar a arte contemporânea em Portugal, terão os seus projectos candidatos ao prémio expostos a partir desta quinta-feira, no Fórum Picoas, em Lisboa (Av. Fontes Pereira de Melo n.º 40). Na abertura oficial da exposição, marcada para as 18h, haverá uma visita guiada pelos artistas que apresentarão as suas obras aos convidados.

Esta é a primeira de duas exposições que estão a ser organizadas pelo Prémio Norberto Fernandes, que se divide em duas categorias, e apoia não só “projectos inovadores e criativos”, de jovens artistas até aos 35 anos e com uma carreira em processo de reconhecimento, bem como “propostas originais que façam uso e se relacionem com tecnologia”, a que podem concorrer jovens e artistas consagrados​.

Também já são conhecidos os outros dez finalistas do prémio, na categoria "Arte e Tecnologia": Bruno José Silva, Carlos Mensil, Cristina Massena, Dalila Gonçalves, Daniel Nave, Gabriel Abrantes, Inês Norton, LealVeileby, Pedro Henriques e Rudolfo Quintas. Em Outubro, em data a anunciar brevemente, será também inaugurada a mostra das suas obras a concurso na Fundação Portuguesa das Telecomunicações – Casa do Futuro.

Este prémio homenageia aquele que foi o primeiro administrador da Fundação Portugal Telecom e promoveu o património artístico à guarda da Fundação Altice Portugal, incluindo a colecção de arte contemporânea composta por pintura, escultura, desenho, fotografia, instalação e vídeo de artistas na sua maioria portugueses. Na primeira fase do prémio houve 250 candidaturas a partir das quais foram seleccionados estes vinte projectos finalistas. Essa primeira escolha foi feita por uma comissão de Avaliação, constituída pela historiadora de arte Adelaide Duarte; pelo pintor Manuel da Costa Cabral (fundador do Ar.Co – Centro de Arte e Comunicação Visual) e pelo artista Pedro Portugal.

Estes vinte projectos finalistas serão agora avaliados por um júri constituído pela professora e investigadora Helena Barranha; pela curadora Isabel Carlos, directora artística do Pavilhão Pavilhão Azul – Colecção Julião Sarmento, e pelo curador e crítico Miguel Von Hafe Pérez.

O vencedor do Prémio Norberto Fernandes, na categoria "Jovens Artistas", vai receber um prémio monetário de cinco mil euros, sendo outros cinco mil atribuídos à aquisição de obras. E o vencedor da categoria “Arte e Tecnologia”, receberá 15 mil euros em valor monetário e outros 15 mil em aquisições de obras do artista.