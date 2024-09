Lady Gaga lança álbum-surpresa, Harlequin

Com 13 faixas, o disco acompanha Joker: Loucura a Dois, a sequela do realizador Todd Phillips, embora não seja a banda sonora que foi feita para o filme e que é também lançada a 27 de Setembro.

Lady Gaga anunciou que vai lançar um novo álbum, Harlequin, na próxima sexta-feira. Com 13 faixas, a cantora e actriz revelou nas suas redes sociais que este é um álbum que acompanha Joker: Loucura a Dois, a sequela do realizador Todd Phillips a Joker, onde ela interpreta Harley Quinn, uma terapeuta musical, e contracena com o actor Joaquin Phoenix no seu papel de Joker. Que em 2019, no filme anterior, lhe valeu o Óscar de Melhor Actor.

Apaixonados, neste novo filme, as personagens vivem os seus delírios através da música. Joker: Loucura a Dois, que esteve a concurso no último Festival de Cinema de Veneza, irá estrear-se nas salas portuguesas a 3 de Outubro.

O último álbum de Lady Gaga, Chromatica, saiu em Maio de 2020. No seu Instagram, a cantora partilhou um vídeo filmado no Museu do Louvre, em Paris, onde a personagem Harley Quinn pinta o rosto da Mona Lisa com a marca de Joker a batom vermelho.

A revista Pitchfork revela que um outro disco ligado ao filme será lançado também na sexta-feira. Este é de Hildur Guðnadóttir, o criador da banda sonora do filme, intitulado Joker: Folie à Deux (Score From the Original Motion Picture Soundtrack).

Como alguns dos títulos das canções de Harlequin são Oh, when the saints, World on a string, If My Friends Could See Me Now e That's Life, que as personagens cantam no filme, as revistas especializadas suspeitam que este poderá ser um álbum de covers.

Lembra o diário britânico The Guardian que Lady Gaga já anunciava na revista Vogue que a primeira música do seu sétimo álbum de estúdio também seria lançada em Outubro e que o álbum completo, LG7, surgiria em Fevereiro de 2025. Nessa entrevista, que deu a Jonathan Van Meter, Lady Gaga revelava que tinha escrito uma valsa para o filme.