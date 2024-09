Introdução à palavra e à obra de Luis Ospina

O cinema do colombiano Luis Ospina (1949-2019) foi apresentado aos espectadores portugueses em 2018, numa retrospectiva co-organizada pelo DocLisboa e pela Cinemateca Portuguesa. Este filme do português Jorge Carvalho, Ospina Cali Colombia, tem raiz directa nessa retrospectiva, e na presença em Lisboa de Luis Ospina durante esses dias: o eixo do filme é uma longa conversa com o cineasta, filmada por essa altura.

