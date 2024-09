Quase 200 químicos associados a cancro de mama foram identificados em embalagens

Quase 200 potenciais agentes associados a cancro da mama foram encontrados em embalagens e outros materiais em contacto com os alimentos (FCM, na sigla em inglês) existentes no mercado, de acordo com um estudo da fundação Food Packaging Forum publicado nesta terça-feira.

Nas conclusões do artigo publicado na revista científica Frontiers in Toxicology, as investigadoras alertam para lacunas na regulamentação e sublinham a necessidade urgente de medidas preventivas mais fortes para reduzir a presença destes químicos cancerígenos nos produtos de uso quotidiano.

As investigadoras incluíram na sua análise apenas os estudos mais recentes (2020-2022) disponíveis na base de dados FCCmigex, que reúne informações de milhares de estudos científicos publicados sobre produtos químicos em materiais (FCM) que entram em contacto com os alimentos. Estes estudos recentes imitam condições mais realistas de transferência (migração) destas substâncias presentes nos materiais. A amostra utilizada incluiu materiais em contacto com os alimentos que foram adquiridos nos últimos anos em vários países, incluindo regiões com regulamentação robusta, incluindo a União Europeia e os EUA.

Mesmo considerando apenas as condições de utilização realistas, foram encontradas provas de exposição a 76 substâncias suspeitas de serem cancerígenas para a mama provenientes de MFC compradas em todo o mundo, 61 das quais (80%) são de plásticos.

Ou seja, apesar da regulação existente — aliás, o cancro é um dos poucos indicadores de saúde especificamente visados nos regulamentos e testes destes componentes —, continua a haver uma exposição contínua da população mundial a estes químicos.

Para a directora-geral do Food Packaging Forum, Jane Muncke, a descoberta da dimensão das lacunas na regulamentação é também uma oportunidade para a prevenção da exposição humana a químicos que causam cancro da mama. Para a co-autora do estudo, “o potencial de prevenção do cancro através da redução dos produtos químicos perigosos na vida quotidiana é pouco explorado e merece muito mais atenção”.

Mais investigação

Na semana passada, um estudo publicado por investigadores do Silent Spring Institute, em colaboração com membros do Food Packaging Forum, tinha já trazido provas da exposição generalizada dos seres humanos a químicos em contacto com os alimentos (FCC, na sigla em inglês).

Em jeito de contexto: são conhecidas mais de 14 mil substâncias químicas em contacto com os alimentos. Analisando as bases de dados de monitorização, a equipa encontrou indícios da presença em seres humanos de 25% (3601) destas substâncias, incluindo 80 FCC com propriedades altamente preocupantes em termos de perigo.

Com base nos dados, os investigadores identificaram ainda 175 FCC como prioritários, por serem detectados com frequência nos alimentos. Contudo, 59 dos FCC considerados prioritários não constam dos inventários de perigo, o que revela uma falta de dados sobre estas substâncias químicas.

Além disso, 49 destes FCC sem dados de perigo nunca foram sequer procurados de amostras humanas, desconhecendo-se as implicações da provável exposição humana a estes químicos em contacto com alimentos.

O artigo foi publicado na semana passada na revista científica Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, do grupo Nature.