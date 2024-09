Imagem de satélite revela impacto de temperaturas recorde no sul da Gronelândia

Na noite de 22 de Setembro de 2024, a temperatura do ar na cidade de Narsarsuaq, no sul da Gronelândia, atingiu um máximo histórico de 15,3 graus Celsius. "Esta foi a noite de Setembro mais quente de que há registo na região e uma das temperaturas mínimas mais elevadas jamais registadas na Gronelândia", refere o comunicado do Copérnico, o programa europeu de monitorização do clima, divulgado esta quarta-feira.

"As temperaturas elevadas mantiveram-se durante os dias seguintes. Narsarsuaq registou uma temperatura máxima invulgar de 18,9 graus Celsius a 23 de Setembro e a cidade vizinha de Frederikshaab atingiu 16,9 graus Celsius. A área em redor de Frederikshaab é visível nesta imagem adquirida pelo Copernicus Sentinel-2 em 23 de Setembro de 2024", adianta o documento.

Os cientistas recordam ainda que "desde a década de 1990, o Árctico tem vindo a aquecer a uma taxa superior à média global, com impacto na criosfera e reduzindo a quantidade de neve e de cobertura de gelo". Tanto 2022 como 2023 foram dos anos mais quentes de que há registo na região.

Os satélites Sentinela Copernicus desempenham um papel fundamental na monitorização de áreas remotas em todo o mundo, incluindo o Árctico, fornecendo, em particular, informações importantes sobre os impactos das alterações climáticas na criosfera, explica o comunicado.