Altas Quintas aposta nos mercados inglês e israelita

O produtor vitivinícola alentejano Altas Quintas, em Portalegre, vai apostar na internacionalização dos seus vinhos de altitude, sobretudo nos mercados inglês e israelita, disse à agência Lusa o proprietário da empresa, Ricardo Leitão Machado.

O empresário revelou que adquiriu, "há cerca de 10 meses" e "por mais de três milhões de euros", a empresa Altas Quintas, sediada na Herdade do Porto da Bouga, em plena Serra de São Mamede, contando o projecto com 30 hectares de vinha, numa área total de cerca de 50 hectares.

"A empresa exportava muito pouco, menos de 1%. Nós estamos a ter novos vinhos, a aumentar a qualidade e estamos a apostar na exportação exponencialmente já este ano", realçou. Os principais alvos deste produtor de vinhos de altitude são os mercados inglês e israelita, mas também estão no horizonte as exportações para os mercados do Brasil, Estados Unidos da América e Alemanha, indicou.

Segundo o empresário, natural do Cadaval, no distrito de Lisboa, estes mercados são para "atacar com alguma intensidade" em 2025. "Em Inglaterra já estamos a trabalhar com muita dinâmica, o Brasil começámos agora", acrescentou.

Para Ricardo Leitão Machado, a Serra de São Mamede é a "zona indicada" para a produção de vinhos de altitude, porque se trata de uma região com "um microclima único", sendo mesmo apelidada pelos produtores como a "jóia da coroa".

De acordo com Ricardo Leitão Machado, a empresa produz anualmente 200 mil litros de vinho (branco e tinto), mas, "em breve", o projecto vai ser ampliado em mais cinco hectares.

"Temos a sorte de ser a única adega que tem o terroir de toda a Serra de São Mamede. Nós temos produtores integrados que têm vinha em toda a serra e fizemos acordos com eles, gerimos as vinhas com eles", explicou. Ricardo Leitão Machado precisou que, desses acordos celebrados com os produtores locais, resultam mais "15 a 20 hectares" de vinha.

O enoturismo é outras das apostas da empresa, tendo sido inaugurada, esta segunda-feira, a loja na Herdade do Porto da Bouga. O espaço comercial, além de vender os vinhos da "casa", também comercializa vinhos de outros produtores da Serra de São Mamede.

Uma varanda panorâmica para a Serra de São Mamede ou passeios em veículos todo-o-terreno são outras das vertentes que estão a ser desenvolvidas por este produtor vitivinícola alentejano.