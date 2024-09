Foi um dia de greve marcado por chuva e reivindicações no Hospital de São João

Adesão de 70%, consultas adiadas, farpas para a ministra da Saúde e muita chuva. Foi assim o primeiro dia de greve dos médicos e enfermeiros no Hospital de São João, no Porto.

A greve nacional dos profissionais de saúde começou esta terça-feira, 24 de Setembro, às 8h e alarga-se até às 24h de quarta-feira. Melhorias das condições de trabalho e aumento do investimento no Serviço Nacional de Saúde (SNS) juntaram, "por coincidência", médicos e enfermeiros. No Hospital de São João, no Porto, a greve fez-se sentir.

Pelas 8h45, na entrada principal do Hospital de São João, Joana Bordalo e Sá, presidente da Federação Nacional dos Médicos (Fnam), que, no dia anterior, explicitava como a greve dupla foi acidental, previa uma grande adesão, "tendo em conta a desmotivação e revolta por parte dos médicos", disse, citada pela Lusa.

A verdade é que, depois de um arranque aparentemente normal, rapidamente se começaram a sentir os efeitos da paralisação. Natalina Maia, de 63 anos, veio da Trofa para uma consulta de oftalmologia. Não consegue precisar desde quando a tinha marcada, mas "certamente já há alguns meses". Agora, regressa a casa "e é só esperar que a marquem outra vez".

O mesmo aconteceu com Carla Martins, para a consulta de oftalmologia pediátrica da filha, agendada há seis meses. "Vou esperar, mais uma vez, que me marquem outra", contou. E o mesmo aconteceu com tantos outros utentes com os quais o PÚBLICO conversou.

Foto Joana Bordalo e Sá, presidente da Fnam, esta terça-feira no Hospital de São João ESTELA SILVA/LUSA

Entre a grande maioria dos lesados não se sentiu, contudo, desilusão para com os médicos e enfermeiros. Alguma frustração pelas circunstâncias e pela viagem gorada, sim. A chuva não ajuda e a incerteza da data de uma nova marcação também não.

"Pior que vir à chuva é vir à chuva para não ter consulta", barafustou um homem de passagem, sem deixar margem para mais perguntas. "Tive consulta, mas onde estive só havia três médicos e nenhum enfermeiro", diz outra pessoa enquanto corre para se abrigar.

Mesmo perante a falta de consulta, alguns utentes defendem os médicos e enfermeiros. Maria de Lurdes, antes de qualquer questão, confirmou que não teve consulta, mas que "o Hospital de São João é sempre impecável". "Tratam-me de forma impecável e os médicos e enfermeiros são impecáveis."

Pelas 11h, a tendência manteve-se. E adensou-se. Entravam, e rapidamente saíam, cada vez mais pessoas pela entrada principal daquele hospital no Porto. Sentia-se verdadeiramente a percentagem de adesão que pouco depois foi confirmada. "Ronda os 70%, no Porto", confirmou Fátima Monteiro, em representação do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) na ala de consultas externas do Hospital. A presidente da Fnam acrescentaria mais tarde que "dois terços dos médicos" estariam em greve e havia blocos cirúrgicos a funcionar apenas para urgências.

Os dados preliminares avançavam que na situação referida estariam os blocos dos hospitais de Guimarães, Vila Nova de Gaia, Santo António, Penafiel, Amarante, Leiria e IPO do Porto. A representante dos médicos avançou, igualmente, que estariam a ser sentidos "muitos constrangimentos" em enfermarias de Medicina Interna.

Questionada sobre os serviços mais afectados, Fátima Monteiro explicou que não havia "grande diferenciação entre áreas e unidades ao nível da expressão da greve". "A forma de dar visibilidade é que é diferente. As taxas são muito idênticas entre os serviços", o que, para a sindicalista, traduz o facto de, "independentemente de estar a trabalhar num bloco operatório, nas consultas ou no internamento, o descontentamento existe e é significativo".

Foto Fátima Monteiro, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Nelson Garrido

Fátima Monteiro mostrou-se contente com a expressão da greve, especialmente porque "ontem circulou uma notícia que dizia que [a greve] tinha sido desconvocada, não sei se com o objectivo de desmobilizar os enfermeiros — o que não aconteceu".

A mesma representante não acredita que os 68 mil dias de ausência por greve contabilizados na saúde em 2024 tenham banalizado a forma de luta e passa o ónus para "um governo que se recusa a ouvir o descontentamento dos trabalhadores" e que "altera sucessivamente os mínimos de greve para tentar, a todo o custo, que os profissionais não usem esse direito".

Aproveitou, ainda, o momento para cunhar como "completamente inaceitável" o facto de a ministra da Saúde não ter convocado para a reunião "o sindicato que mais representa a profissão [o SEP]". "Ficamos à espera de uma nova proposta da ministra e, se quando a recebermos e avaliarmos, a julgarmos insuficiente, continuaremos a lutar", garantiu.

Entre pedidos de valorização da profissão e, sobretudo, do SNS, Fátima Monteiro afastou-se ligeiramente do comentário de Joana Bordalo e Sá, que tinha exigido noutro momento "um ministro ou uma ministra que perceba de saúde". Para a representante do SEP, "o tempo [de governação] é curto" e "os problemas dos enfermeiros são muitos e não são novos". A culpa coloca-a antes "nos sucessivos governos e na sua política de desinvestimento nestes profissionais e no SNS".

Na quarta-feira, a greve continua e, à semelhança de terça-feira, esperam-se constrangimentos para os utentes e manifestações à frente do Ministério da Saúde.