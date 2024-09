Greve de médicos e enfermeiros ainda com pouco impacto

A greve dos médicos e enfermeiros começou há uma hora, mas o fluxo parece normal no Hospital de São João, no Porto. Ainda não é possível aferir os números de adesão, apenas ao final da manhã.

Perto das 9h30, Carla Martins sai pela entrada principal do Hospital de São João, com a filha, depois de ver adiada a consulta de oftalmologia pediátrica. “A consulta estava agendada há seis meses e só soube do adiamento agora mesmo”, conta ao PÚBLICO. “Nem é possível agendar nova consulta, terei de esperar por um novo agendamento”, rematou. O mesmo deve acontecer com vários outros utentes ao longo destes dois dias de greve de médicos e enfermeiros.

Os médicos e enfermeiros encontram-se em greve esta terça e quarta-feira, por coincidência. A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) pede negociações sérias com o Ministério da Saúde, liderado por Ana Paula Martins, nomeadamente a decisão de uma grelha salarial até ao final do mês, para que entre em vigor já em 2025.

No caso dos enfermeiros, alguns chegaram a acordo com o Governo na segunda-feira à noite, mas o principal deles, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), não subscreveu e decidiu manter a paralisação.

Em declarações à RTP3, um dirigente do SEP, Paulo Anacleto, afirmou existir "uma adesão maciça" dos enfermeiros na região de Coimbra, estando "encerradas várias enfermarias" dos Hospitais da Universidade de Coimbra, bem como as consultas externas do Hospital Sobral Cid e perturbados os serviços no Centro de Reabilitação Rovisco Pais.