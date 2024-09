Mais de 57.550 pessoas vacinadas contra a covid-19 e a gripe entre sexta e domingo

A maior parte dos vacinados têm entre 60 e 70 anos. Há 2519 farmácias onde é possível ter acesso à vacinação contra a gripe e covid-19 e que funcionam em complementaridade com os centros de saúde.

Mais de 23.400 pessoas foram vacinadas com o reforço sazonal contra a covid-19 e 34.140 pessoas contra a gripe entre a passada sexta-feira e domingo, indicou a Direcção-Geral da Saúde (DGS) esta terça-feira.

Segundo o primeiro relatório da vacinação sazonal 2024/2025, das 23.434 vacinas contra a covid-19, 18.923 foram administradas nas farmácias e 4.511 em instalações do Serviço Nacional de Saúde (SNS), enquanto em relação à gripe 27.416 utentes receberam o soro na farmácia e 6.724 nos centros de saúde.

Contra a covid-19 foram vacinadas 22.711 pessoas com mais de 60 anos, 10.221 das quais tinham entre 70 e 79 anos, 7493 entre os 60 e os 69, 3397 entre os 80 e os 84 anos e 1600 com mais de 85.

No caso da gripe, receberam a vacina 31.911 pessoas com mais de 60 anos, 14.194 das quais tinham entre 70 e 79 anos, 10.998 entre os 60 e os 69, 4616 entre os 80 e os 84 anos e 2103 com mais de 85.

A campanha de vacinação sazonal iniciou-se no passado dia 20, com quase cinco milhões de vacinas contra a gripe e a covid-19 para administrar.

Este ano aderiram mais 25 farmácias, num total de 2519 que vão funcionar em complementaridade com os centros de saúde, administrando as vacinas a utentes entre os 60 e os 84 anos e aos seus profissionais de saúde.

Na campanha 2024/2025, a vacinação contra a gripe com dose reforçada é alargada às pessoas com 85 ou mais anos, para além das pessoas residentes em lares de idosos, similares e da rede nacional de cuidados continuados integrados (RNCCI).

O Governo vai gastar 7,6 milhões de euros com a vacinação contra a covid-19 e a gripe nas farmácias e quer ter mais pessoas vacinadas até ao final de Novembro do que em 2023.